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В Китае в июне промышленный PMI не изменился

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В июне индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая остался на уровне мая - 49,5 пункта, сообщило Государственное статистическое управление страны.

Аналитики также не ожидали изменения, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня второй месяц.

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