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Tesla в Китае повысит цены на Model Y на 5000 юаней

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Китайские производители электромобилей пытаются привлечь покупателей за счет различных стимулов, в то время как Tesla Inc. повышает цену на свою самую популярную модель в КНР.

1 апреля Tesla объявила об увеличении стоимости внедорожника Model Y в Китае на 5 тысяч юаней ($690).

Nio Inc. сообщила, что направит до 1 млрд юаней на субсидии владельцам автомобилей с бензиновым двигателем, желающим сменить свою машину на электромобиль Nio. С 1 апреля владельцы бензиновых автомобилей, покупающие в trade-in новые модели Nio, будут получать субсидию в 10 тысяч юаней, говорится в пресс-релизе автопроизводителя.

XPeng Inc. заявила, что понизит цены на некоторые модели электромобилей на 20 тыс. юаней, а Chery Automobile Co. будет компенсировать покупателям налог на приобретение отдельных моделей и улучшит условия trade-in.

XPeng Tesla Китай Nio Inc
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