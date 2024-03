CATL обсуждает с Tesla лицензирование своих аккумуляторных технологий

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Китайская Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) обсуждает с Tesla Inc. и другими автопроизводителями лицензирование своих технологий выпуска аккумуляторов вместо строительства предприятий в США, заявил The Wall Street Journal основатель и глава CATL Робин Цзэн.

Масштабы сотрудничества с Tesla и другие детали обсуждаются и будут зависеть от ресурсов производителя электромобилей, сказал Цзэн.

"Геополитические факторы являются временными. Правительства работают по 4-5 лет, а деловые связи длятся десятилетиями", - отметил он.

По словам главы CATL, компания также поставляет оборудование для предприятия Tesla в Неваде.

Для Tesla, которая готовится представить электромобиль стоимостью менее $25 тыс., объединение усилий с CATL может оказаться "фактором, который изменит правила игры", полагает аналитик Morgan Stanley Адам Джонас.

"США, рынок с недостаточным проникновением электромобилей, нуждается в высококачественных и дешевых аккумуляторных технологиях. Китай - рынок с высокой степенью проникновения электромобилей и избытком аккумуляторов", - говорит эксперт.

"Штаты имеют амбициозные цели в плане электромобилей, но вынуждены учитывать вопросы национальной безопасности. Сотрудничество Tesla и CATL может обеспечить прорыв", - отмечает Джонас.

По его словам, в Tesla понимают, что "массовое внедрение электромобилей в США неразрывно связано с сотрудничеством с Китаем".