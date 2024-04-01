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Суд 23 апреля рассмотрит заявление Минпромторга к X5 о приостановке корпправ в российской "дочке"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области принял к производству заявление Минпромторга РФ к X5 Retail Group о приостановке корпоративных прав в ООО "Корпоративный центр ИКС 5", говорится в сообщении ритейлера.

Ближайшее заседание по делу состоится 23 апреля.

Минпромторг уведомил X5 о подаче заявления в суд о приостановке корпправ на "дочку".

Ранее ООО попало в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), что предполагало возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам.

В случае удовлетворения иска произойдет распределение акций ООО между держателями GDR и конечными собственниками X5. Кроме того, предполагается, что по завершению суда "дочка" получит листинг на Мосбирже.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Ведущим акционером компании является структура "Альфа-групп" CTF Holdings S.A (47,86%). Чистая прибыль Х5 по итогам 2023 года выросла в 1,7 раза, до 90,28 млрд рублей.

X5 Retail Group X5 Минпромторг Х5
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