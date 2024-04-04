Суд 26 апреля рассмотрит заявление главы "Азбуки Вкуса" к кипрскому холдингу

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области принял к производству заявление гендиректора ООО "Городской супермаркет" (работает под брендом "Азбука Вкуса") Дениса Сологуба к кипрской холдинговой компании ритейлера, Demanor Investments Limited, говорится в картотеке арбитражных дел.

Сологуб ходатайствует о приостановлении корпоративных прав холдинга в российской "дочке".

По данным ЕГРЮЛ, Demanor Investments владеет 99% ООО "Городской супермаркет", еще 1% у ООО "Азбука Вкуса".

Ранее "Городской супермаркет" попал в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), что предполагало возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам.

Сейчас Подмосковный арбитраж рассматривает другое подобное дело - о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group в ООО "Корпоративный центр ИКС 5". Заявление подал Минпромторг, ближайшее заседание по делу состоится 23 апреля.