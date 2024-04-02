Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:39

АСВ не смогло добиться ареста акций АО "Киви" в рамках иска к владельцам Киви банка

АСВ не смогло добиться ареста акций АО "Киви" в рамках иска к владельцам Киви банка
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте акций АО "Киви", принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited, в качестве обеспечительной меры по иску к владельцам Киви банка, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. В Киви банке сейчас действует временная администрация, ее функции возложены на АСВ.

ЭкономикаЦБ РФ подал иск к Киви банкуЦБ РФ подал иск к Киви банкуЧитать подробнее

ACВ от лица Киви банка 4 марта подало иск к его собственникам: АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi. Агентство хочет оспорить договор купли-продажи акций АО "Киви" и признать недействительным договор залога и обременения этих акций. Позднее АСВ подало заявление об обеспечительных мерах в виде ареста акций АО "Киви".

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. В ее контур вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Qiwi АСВ Киви банк ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Киргизии с 5 апреля прекратят обслуживать карты "Мир"

Банк России ищет решение проблем с приемом "Мира" за границей

"Яндекс Такси" в 2023 году выплатил windfall tax на сумму 1,7 млрд рублей

"Яндекс Такси" в 2023 году выплатил windfall tax на сумму 1,7 млрд рублей

Бизнесмен Александр Винокуров продает свои последние активы в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });