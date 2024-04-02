АСВ не смогло добиться ареста акций АО "Киви" в рамках иска к владельцам Киви банка

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте акций АО "Киви", принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited, в качестве обеспечительной меры по иску к владельцам Киви банка, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. В Киви банке сейчас действует временная администрация, ее функции возложены на АСВ.

ACВ от лица Киви банка 4 марта подало иск к его собственникам: АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi. Агентство хочет оспорить договор купли-продажи акций АО "Киви" и признать недействительным договор залога и обременения этих акций. Позднее АСВ подало заявление об обеспечительных мерах в виде ареста акций АО "Киви".

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. В ее контур вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".