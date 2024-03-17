ЦБ РФ подал иск к Киви банку

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Банк России подал исковое заявление к Киви банку, следует из данных картотеки Арбитражного суда Москвы.

Заявление подано 14 марта от лица Банка России по ЦФО. Другие подробности иска пока не раскрываются.

"Интерфакс" направил запрос в Банк России.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от лица Киви банка 4 марта подало иск к его собственникам: АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi. Агентство хочет оспорить договор купли-продажи акций АО "Киви" и признать недействительным договор залога и обременения этих акций. Позднее иск был оставлен без движения до 5 апреля из-за недоплаченной госпошлины. На данный момент нарушения устранены. Заседание по делу назначено на 16 апреля. В рамках этого дела суд 2 апреля рассмотрит заявление АСВ в лице Киви банка об обеспечительных мерах в виде ареста акций АО "Киви", принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. В Киви банке сейчас действует временная администрация, ее функции возложены на АСВ.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. В ее контур вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".