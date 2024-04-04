Кредиторы Киви банка направили АСВ требования на сумму 24,3 млрд рублей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Кредиторы Киви банка, по данным на 1 апреля, направили Агентству по страхованию вкладов (АСВ) 8,6 тыс. требований на общую сумму 24,3 млрд руб., говорится в отчете АСВ.

Активы банка по итогам обследования АСВ уменьшились на 4 млрд руб. - до 68,2 млрд руб. Обязательства банка сократились на 548 млн руб. - до 43,1 млрд руб.

"Основной причиной снижения стоимости активов является произведенная временной администрацией переоценка ценных бумаг в соответствии с биржевыми котировками на дату отзыва лицензии, дооценка принятых кредитных рисков в соответствии с нормативными актами Банка России, а также дооценка прочих рисков и корректировок стоимости активов, связанных с отзывом у банка лицензии", - сказано в отчете АСВ.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. В Киви банке сейчас действует временная администрация, ее функции возложены на АСВ. Агентство начало выплаты вкладчикам Киви банка 29 февраля. Согласно реестру обязательств банка, страховое возмещение на сумму 4,3 млрд рублей получат около 20,2 тыс. вкладчиков. По данным на начало апреля, агентство выплатило около 90% объема страховой ответственности - почти 4 млрд руб.

При этом, по закону, средства владельцев Qiwi-кошельков и юридических лиц, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, страхованию не подлежат. Требования по выплате таких средств будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка, заявлял ЦБ. Также во время ликвидации Киви банка агентство вернет клиентам платежной системы Contact незавершенные переводы на сумму более 700 млн руб., сообщали в АСВ.

Арбитражный суд Москвы 2 апреля отказал АСВ в аресте акций АО "Киви", принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited, в качестве обеспечительной меры по иску к владельцам Киви банка, АСВ планирует обжаловать это решение. "В интересах кредиторов Киви банка (АО) ГК "АСВ" планирует обжаловать судебный акт об отказе в принятии обеспечительных мер в виде ареста акций АО "Киви", - сообщали "Интерфаксу" в агентстве.

ЦБ в лице своего главного управления по ЦФО 14 марта подал иск о принудительной ликвидации Киви банка. Первое заседание по делу назначено на 10 апреля.

Киви банк по итогам 2023 года занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".