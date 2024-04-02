ЦБ предложил включить финансовые сервисы в базовый набор услуг "Почты России"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обсуждает с "Почтой России" и другими ведомствами меры стимулирования финансовой активности компании в небольших населенных пунктах, предлагает законодательно закрепить финансовые сервисы в составе базовых почтовых услуг, заявил в Госдуме руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

"Мы считаем, что нужно обязательно в закон о почте включить функции обеспечения финансовой доступности в населенных пунктах небольших как одну из таких инфраструктурных значимых услуг", - заявил он.

По его словам, ЦБ готовит свои предложения к стратегической сессии у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Есть понятие - базовый набор услуг, которые предоставляет "Почта", и мы считаем, что как минимум для сельской местности и малых городов туда надо включить финансовые услуги, чтобы они были защищены законом", - пояснил Мамута "Интерфаксу".

"Во-первых, у "Почты" есть в силу закона полномочия, она является оператором платежной системы и может осуществлять переводы денежных средств без открытия банковского счета. Ну и плюс на ее базе Почта банк почти везде, где есть "Почта". Но, к сожалению, "Почта" сталкивается с проблемой поддержания маленьких офисов, и здесь должно быть решение - либо через какой-то инфраструктурный платеж, либо через дополнительные инструменты поддержки. Мы сейчас обсуждаем с "Почтой" и другими ведомствами возможные меры стимулирования финансовой активности в небольших населенных пунктах", - добавил он.

Почта банк создан в 2016 году ВТБ и "Почтой России" как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. Региональная сеть банка насчитывает 25 тыс. точек обслуживания в 83 регионах РФ, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах.