"Почта России" в 2023 г. сократила убыток в 3,8 раза, нарастила выручку на 1,7%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Чистый убыток АО "Почта России" в 2023 году по РСБУ составил 7,1 млрд рублей, сократившись в 3,8 раза по сравнению с предыдущим годом, говорится в бухотчетности компании.

Как пояснил "Интерфаксу" генеральный директор "Почты России" Михаил Волков, снижение убытка стало результатом комплекса мероприятий, реализация которых продолжается. "Мы проанализировали расходы компании и отказались от их неоптимальной части, сократили управленческие расходы. Мы оптимизировали и цифровизовали ряд бизнес-процессов - например, в логистике и работе операторов в отделениях", - сказал Волков, слова которого передала пресс-служба компании.

"Кроме того, мы учимся выстраивать работу на основании аналитики данных: ищем наиболее эффективные пути решения задач, смотрим, как корректно выстраивать работу с учетом экономической составляющей и влияния на качество наших услуг", - добавил он.

Выручка "Почты России" в 2023 году составила 212 млрд рублей, что на 1,7% больше, чем в 2022 году. В частности, доходы от почтовых услуг составили 152,98 млрд рублей (рост на 0,1%), от торговой деятельности - 26,8 млрд рублей (снижение на 6,7%), от денежного посредничества - 9,2 млрд рублей (рост на 6,2%), от прочей деятельности - 22,97 млрд рублей (рост на 26,4%).

"В 2023 году мы развернули полномасштабную работу с крупнейшими игроками рынка электронной коммерции, существенно увеличив объем оказываемых им услуг. Кроме того, мы продолжаем активно развивать цифровые сервисы. Например, впервые за много лет мы фиксируем рост доходов от пересылки внутренней письменной корреспонденции, в первую очередь, за счет развития электронной и гибридной почты, чья доля в общем объеме корреспонденции в этом году достигла 30%", - сказал Волков, отвечая на вопрос о факторах, повлиявших на рост выручки.

Согласно бухотчетности компании, в 2023 году убыток от продаж сократился в 3,6 раза - до 6 млрд рублей. Убыток до налогообложения снизился в 4 раза и составил 7,8 млрд рублей.

Валовая прибыль в 2023 году составила 6,2 млрд рублей против убытка в размере 9,1 млрд рублей в 2022 году.

Себестоимость составила 205,8 млрд рублей, сократившись на 5,4%.

Как говорится в сообщении компании, в 2023 году "Почта России" повысила зарплаты 115 тыс. сотрудников основных почтовых профессий (операторам почтовых отделений, почтальонам, водителям, сортировщикам и курьерам). За счет собственных средств "Почта" обновила 345 отделений и еще 1282 сельских отделения модернизировала во исполнение поручения президента РФ. В прошлом году компания открыла 51 новое отделение. Продолжает развивать коммерческие складские услуги, в частности, введен в строй логистический центр в Нижнем Новгороде.

Кроме того, в прошлом году "Почта" провела работу по расширению финансовых услуг: всего было запущено более 20 новых сервисов и функционалов для клиентов, большинство из них доступны для заказа в онлайн-каналах.

В сообщении также говорится, что в 2023 году "Почта России" восстановила почтовый обмен с 13 странами, сегодня компания доставляет отправления более чем в 130 государств.

"Мы понимаем огромную социальную значимость "Почты", особенно для жителей удаленных территорий. Понимаем, что дальнейший амбициозный рост выручки невозможен без масштабной работы над качеством наших услуг. Именно ее мы ставим себе в приоритет на текущий год", - сказал Волков "Интерфаксу".

"Мы продолжим повышать эффективность компании. Перед нами стоит непростая задача по достижению баланса коммерческих целей развития с сохранением социальной миссии компании", - добавил гендиректор компании.