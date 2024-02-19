Совфед подготовил проект о платеже маркетплейсов для "Почты России"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сенаторы вернулись к идее взимания с маркетплейсов инфраструктурного платежа в пользу "Почты "России", подготовили законопроект о его введении, пишет РБК со ссылкой на проект.

По данным издания, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в конце января направил в аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко пакет поправок в закон "Об основах госрегулирования торговой деятельности в России" и статью 26 закона "О почтовой связи". По ним для маркетплейсов вводится инфраструктурный платеж в адрес "Почты России" в размере 0,5% их квартального оборота.

Помимо инфраструктурного платежа для финансового оздоровления "Почты России" в проекте предлагается: закрепить за "Почтой России" статус федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции; государству – поддержать "Почту России" через капитальные вложения в создание и развитие производственной, транспортной, информационной и социальной инфраструктуры, финансовую и материально-техническую помощь, а также предоставление кредитов.

Кроме того, проектом предложено создать реестр маркетплейсов, куда будут входить площадки с оборотом более 1 млрд рублей в год, установить для них требование ежеквартально предоставлять информацию об объеме онлайн-торговли, обеспечить доставку своих товаров в любой населенный пункт России (может выполняться через соглашение с федеральным гарантирующим поставщиком).

Как пишет издание, в пояснительной записке к проекту отмечается, что инфраструктурный платеж мог бы поддержать функционирование 27 тыс. отделений "Почты России" в труднодоступных и удаленных населенных пунктах. Ранее сама компания называла такие отделения убыточными. По итогам 2022 года их убыток составил 35,9 млрд рублей. Кроме того, "Почте России" нужны 9,9 млрд рублей на восстановление функционирования ранее закрытых отделений и 10 млрд рублей – на модернизацию сельских отделений.

В аппарате Григоренко подтвердили РБК получение письма и сообщили, что в настоящее время этот вопрос прорабатывается в федеральных органах исполнительной власти, позиция будет сформирована с учетом позиций заинтересованных министерств.

Представитель "Почты России" сказал изданию, что еще в декабре глава компании Михаил Волков говорил, что вопрос об инфраструктурном платеже снят с повестки.

"Почта России" весной 2023 года выступила с инициативой взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, годовая выручка которых составляет от 1 млрд рублей, инфраструктурный платеж в размере 0,5% квартального оборота, а полученные средства – направить на поддержание убыточной сети почтовых отделений. Волков оценивал объем этих отчислений в 24-25 млрд рублей в год.

Инициатива вызвала резкую критику участников рынка. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) заявляла, что такой взнос может повлечь убытки ряда игроков рынка и рост стоимости продаваемых ими товаров. Позицию АКИТ поддержал Минпромторг. В ФАС также опасались роста цен на товары в случае введения инфраструктурного платежа.

В результате в середине ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин отклонил инициативу, а "Почте России" было поручено изучить возможности повышения своей эффективности за счет внутренних резервов. Результаты должны быть представлены до конца I квартала 2024 года, когда должна быть представлена новая стратегия развития компании.