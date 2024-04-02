ФНБ в марте вырос на 275,7 млрд рублей до 12,5 трлн рублей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 апреля составил 12 трлн 534 млрд 406,3 млн рублей (эквивалент $135,704 млрд), или 7% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщил Минфин.

На 1 марта объем фонда составлял 12 трлн 258 млрд 661,2 млн рублей (эквивалент $133,436 млрд), или 6,8% ВВП. Таким образом, в марте он увеличился на 275 млрд 745 млн рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 апреля составил эквивалент 5,087 трлн рублей, или $55,083 млрд, что соответствует 2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год. Месяцем ранее они были на уровне 5,045 трлн рублей, или $54,911 млрд (2,8% ВВП), на 1 февраля - 4,907 трлн рублей, или $54,958 млрд (2,7% ВВП), на 1 января - 5,012 трлн рублей, или $55,88 млрд (3,3% ВВП).

На счетах по учету средств ФНБ размещено 227,616 млрд китайских юаней, 334,863 тонны золота в обезличенной форме и 1,65 млрд рублей.