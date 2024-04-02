Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:39

ФНБ в марте вырос на 275,7 млрд рублей до 12,5 трлн рублей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 апреля составил 12 трлн 534 млрд 406,3 млн рублей (эквивалент $135,704 млрд), или 7% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщил Минфин.

На 1 марта объем фонда составлял 12 трлн 258 млрд 661,2 млн рублей (эквивалент $133,436 млрд), или 6,8% ВВП. Таким образом, в марте он увеличился на 275 млрд 745 млн рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 апреля составил эквивалент 5,087 трлн рублей, или $55,083 млрд, что соответствует 2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год. Месяцем ранее они были на уровне 5,045 трлн рублей, или $54,911 млрд (2,8% ВВП), на 1 февраля - 4,907 трлн рублей, или $54,958 млрд (2,7% ВВП), на 1 января - 5,012 трлн рублей, или $55,88 млрд (3,3% ВВП).

На счетах по учету средств ФНБ размещено 227,616 млрд китайских юаней, 334,863 тонны золота в обезличенной форме и 1,65 млрд рублей.

Минфин ФНБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

АСВ не смогло добиться ареста акций АО "Киви" в рамках иска к владельцам Киви банка

АСВ не смогло добиться ареста акций АО "Киви" в рамках иска к владельцам Киви банка

В Киргизии с 5 апреля прекратят обслуживать карты "Мир"

Банк России ищет решение проблем с приемом "Мира" за границей

"Яндекс Такси" в 2023 году выплатил windfall tax на сумму 1,7 млрд рублей

"Яндекс Такси" в 2023 году выплатил windfall tax на сумму 1,7 млрд рублей

Бизнесмен Александр Винокуров продает свои последние активы в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });