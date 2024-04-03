Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Мировые центробанки в феврале закупили 19 тонн золота

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Мировые центробанки в феврале, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютные резервы 19,1 тонны золота. Это в 2,4 раза меньше уточненных результатов января (45,4 тонны), и все же прирост продолжается уже 9 месяцев подряд.

"Драйверами спроса остаются банки развивающихся стран, таких как Китай и Индия, - отмечает в своем обзоре аналитик WGC Кришан Гопол. - Более медленные темпы пополнения резервов в феврале мало повлияли на общую тенденцию закупок со стороны центробанков".

Китай в феврале закупил в резервы 12,1 тонны золота, Индия - 5,6 тонны. Также среди крупных покупателей Казахстан (5,8 тонны), Турция (4,2 тонны) и Сингапур (2,1 тонны), еще по 1-2 тонны купили Чехия, Катар и Киргизия.

Крупнейшим продавцом в феврале оказался Узбекистан, сокративший объем золота в резервах на 11,8 тонны. Также заметный объем (3,9 тонны) продал ЦБ Иордании.

World Gold Council Индия Узбекистан Кришан Гопол WGC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мишустин назвал размер средней зарплаты в России - 73 тыс. руб.

Цены на золото вновь достигли рекорда

В Киргизии прекратили обслуживание карт "Мир"

Министры комитета ОПЕК+ завершили заседание без рекомендаций по квотам

Министры комитета ОПЕК+ завершили заседание без рекомендаций по квотам

Владелец узла перекачки "грязной" нефти в "Дружбу" не смог взыскать просроченный долг

Paramount может начать эксклюзивные переговоры о своей продаже компании Skydance

Paramount может начать эксклюзивные переговоры о своей продаже компании Skydance

Безработица в еврозоне в феврале осталась на историческом минимуме 6,5%

Нефтяники в марте получили из бюджета по топливному демпферу 164,4 млрд руб

Нефтяники в марте получили из бюджета по топливному демпферу 164,4 млрд руб

Минфин РФ увеличит объем дневной покупки валюты/золота с 5 апреля в 2,4 раза

Цены на нефть стабильны после подъема накануне

Цены на нефть стабильны после подъема накануне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });