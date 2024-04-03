Мировые центробанки в феврале закупили 19 тонн золота

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Мировые центробанки в феврале, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютные резервы 19,1 тонны золота. Это в 2,4 раза меньше уточненных результатов января (45,4 тонны), и все же прирост продолжается уже 9 месяцев подряд.

"Драйверами спроса остаются банки развивающихся стран, таких как Китай и Индия, - отмечает в своем обзоре аналитик WGC Кришан Гопол. - Более медленные темпы пополнения резервов в феврале мало повлияли на общую тенденцию закупок со стороны центробанков".

Китай в феврале закупил в резервы 12,1 тонны золота, Индия - 5,6 тонны. Также среди крупных покупателей Казахстан (5,8 тонны), Турция (4,2 тонны) и Сингапур (2,1 тонны), еще по 1-2 тонны купили Чехия, Катар и Киргизия.

Крупнейшим продавцом в феврале оказался Узбекистан, сокративший объем золота в резервах на 11,8 тонны. Также заметный объем (3,9 тонны) продал ЦБ Иордании.