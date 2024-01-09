Отток золота из ETF в 2023 году составил 244 т

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) за 2023 год потеряли $14,7 млрд, что соответствует 244,4 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

Это вдвое больше оттока 2022 года.

На конец 2023 года объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 225,5 тонны на $214,4 млрд. За год объем снизился на 7%, хотя за счет роста цен на золото в денежном выражении его оценка выросла на 6%.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2023 году: