Отток золота из ETF в 2023 году составил 244 т
Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) за 2023 год потеряли $14,7 млрд, что соответствует 244,4 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).
Это вдвое больше оттока 2022 года.
На конец 2023 года объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 225,5 тонны на $214,4 млрд. За год объем снизился на 7%, хотя за счет роста цен на золото в денежном выражении его оценка выросла на 6%.
Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2023 году:
|Регион
|Декабрь, $ млн
|Декабрь, т
|2023, $ млн
|2023, т
|Северная Америка
|717,1
|11,2
|-4 476,5
|-81,9
|Европа
|-2 049,9
|-25,0
|-11 457,1
|-180,4
|Азия
|207,7
|3,1
|1 268,1
|19,1
|другие регионы
|33,4
|1,0
|-70,1
|-1,1
|Итого
|-1 091,7
|-9,6
|-14 735,7
|-244,4