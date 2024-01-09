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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Отток золота из ETF в 2023 году составил 244 т

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) за 2023 год потеряли $14,7 млрд, что соответствует 244,4 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

Это вдвое больше оттока 2022 года.

На конец 2023 года объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 225,5 тонны на $214,4 млрд. За год объем снизился на 7%, хотя за счет роста цен на золото в денежном выражении его оценка выросла на 6%.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2023 году:

Регион Декабрь, $ млн Декабрь, т 2023, $ млн 2023, т
Северная Америка 717,1 11,2 -4 476,5 -81,9
Европа -2 049,9 -25,0 -11 457,1 -180,4
Азия 207,7 3,1 1 268,1 19,1
другие регионы 33,4 1,0 -70,1 -1,1
Итого -1 091,7 -9,6 -14 735,7 -244,4

ETF World Gold Council золото
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