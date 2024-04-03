Индекс активности в сфере услуг США в марте снизился до минимума за три месяца

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в марте снизился до минимальных за три месяца 51,4 пункта по сравнению с 52,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 52,7 пункта.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держится выше этого значения 15 месяцев подряд.

За последние 46 месяцев индекс опускался ниже отметки в 50 пунктов только один раз, в декабре 2022 года.

Подындекс новых заказов в марте опустился до 54,4 пункта с 56,1 пункта месяцем ранее, индикатор запасов бизнеса уменьшился до 45,6 пункта с 47,1 пункта, оставшись ниже отметки в 50 пунктов четвертый месяц подряд.

Подындекс занятости увеличился до 48,5 пункта с 48 пунктов, индикатор активности предприятий сферы услуг - вырос до 57,4 пункта с 57,2 пункта.

ISM рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.