Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Индекс активности в сфере услуг США в марте снизился до минимума за три месяца

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в марте снизился до минимальных за три месяца 51,4 пункта по сравнению с 52,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 52,7 пункта.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держится выше этого значения 15 месяцев подряд.

За последние 46 месяцев индекс опускался ниже отметки в 50 пунктов только один раз, в декабре 2022 года.

Подындекс новых заказов в марте опустился до 54,4 пункта с 56,1 пункта месяцем ранее, индикатор запасов бизнеса уменьшился до 45,6 пункта с 47,1 пункта, оставшись ниже отметки в 50 пунктов четвертый месяц подряд.

Подындекс занятости увеличился до 48,5 пункта с 48 пунктов, индикатор активности предприятий сферы услуг - вырос до 57,4 пункта с 57,2 пункта.

ISM рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

ISM США ISM Services
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акции Сбербанка обновили максимум с января 2022 года после заявления Мишустина

Акции Сбербанка обновили максимум с января 2022 года после заявления Мишустина

Мишустин назвал размер средней зарплаты в России - 73 тыс. руб.

Цены на золото вновь достигли рекорда

Цены на золото вновь достигли рекорда

В Киргизии прекратили обслуживание карт "Мир"

Министры комитета ОПЕК+ завершили заседание без рекомендаций по квотам

Министры комитета ОПЕК+ завершили заседание без рекомендаций по квотам

Владелец узла перекачки "грязной" нефти в "Дружбу" не смог взыскать просроченный долг

Paramount может начать эксклюзивные переговоры о своей продаже компании Skydance

Paramount может начать эксклюзивные переговоры о своей продаже компании Skydance

Безработица в еврозоне в феврале осталась на историческом минимуме 6,5%

Нефтяники в марте получили из бюджета по топливному демпферу 164,4 млрд руб

Нефтяники в марте получили из бюджета по топливному демпферу 164,4 млрд руб

Минфин РФ увеличит объем дневной покупки валюты/золота с 5 апреля в 2,4 раза

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });