Индекс активности в сфере услуг США в феврале упал сильнее прогнозов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале снизился до 52,6 пункта по сравнению с максимальными за четыре месяца 53,4 пункта в январе, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал спад до 53 пунктов.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держится выше этого значения 14 месяцев подряд. За последние 45 месяцев он опускался ниже данной отметки только один раз, в декабре 2022 года.

Подындекс активности предприятий в феврале повысился до 57,2 пункта с 55,8 пункта, новых заказов - до 56,1 пункта с 55 пунктов. Индикатор занятости понизился до 48 пунктов с 50,5 пункта.

ISM рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.