Индекс активности в сфере услуг США в апреле упал ниже 50 пунктов впервые за 16 месяцев

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле снизился до 49,4 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 52 пунктов.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держался выше этого значения 15 месяцев подряд.

Это также второй случай спада активности за последние 47 месяцев.

Подындекс новых заказов в апреле опустился до 52,2 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее, индикатор занятости - до 45,9 пункта с 48,5 пункта, подындекс активности предприятий сферы услуг - до 50,9 пункта с 57,4 пункта.

Индикатор запасов бизнеса повысился до 53,7 пункта с 45,6 пункта. Он был ниже отметки в 50 пунктов четыре месяца подряд.

ISM рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.