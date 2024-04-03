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Новак сообщил, что нефтяникам РФ поручено нарастить выпуск топлива

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Российская нефтепереработка имеет потенциал увеличения производства, нефтяным компаниям поставлена задача наращивания выпуска топлива, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас достаточно мощностей НПЗ, чтобы обеспечивать внутренний рынок и бензином, и дизелем. И даже экспортировать дизельное топливо - его экспорт продолжается. По бензинам оставили экспорт только в страны ЕАЭС, в остальные страны - запрет (на экспорт бензинов - ИФ) для обеспечения внутреннего рынка. Сегодня рынок РФ сбалансирован, остатки достаточны, чтобы обеспечить весенний спрос", - сказал он.

"Самое главное, что решилась проблема с вывозом товарной продукции с НПЗ, что позволяет еще больше загружать их и обеспечивать еще большее производство нефтепродуктов", - подчеркнул Новак.

Он также отметил, что у российских НПЗ существует потенциал увеличения за счет того, что на заводах есть свободные мощности. "Будет увеличена переработка - это одна из задач, которые мы поставили перед нефтяными компаниями, чтобы они обеспечили больше выпуска и бензина, и дизеля, чтобы исключить возможные риски", - добавил вице-премьер.

Новак также добавил, что строительство новых НПЗ в России "не предусмотрено в связи с тем, что в стране и так избыточные мощности". "У нас действует масштабная программа модернизации и реконструкции НПЗ с целью выпуска более высококачественной продукции", - добавил Новак.

Александр Новак
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