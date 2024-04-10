Новак поручил НК максимизировать поставки топлива на внутренний рынок и биржу

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям максимизировать поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок и на биржевые торги, а также активно загружать мощности НПЗ, высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам очередного совещания о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с участием руководителей и представителей Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минтранса, Минфина, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, нефтяных компаний и депутатов Госдумы, стороны обсудили баланс спроса, предложения и поставок нефтепродуктов в различные регионы на апрель - май 2024 года. Участники совещания также проанализировали динамику цен на дизельное топливо для сельхозпроизводителей.

РЖД и нефтяные компании доложили о ситуации с транспортировкой топлива на внутреннем рынке. По данным Минэнерго, ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом остается стабильной, говорится в сообщении.

Как сообщал источник "Интерфакса", знакомый с итогами предыдущего совещания у Новака, Минэнерго, Минсельхозу и ФАС было поручено проанализировать динамику изменения цен на дизтопливо за периоды весенних посевных работ 2021-2023 годов с учетом уровня инфляции, в том числе по сравнению с динамикой изменения цен на зерно для определения "целевого уровня" цен на дизтопливо для сельхозпроизводителей на 2024 год.

Вице-премьер также поручал сравнить мелкооптовые цены на нефтепродукты с ценами вертикально-интегрированных компаний для выявления необоснованной маржинальности, возникающей при поставках топлива сельхозпроизводителям.

Также ведомства должны были проанализировать ценообразование на компоненты для высокооктанового бензина для определения факторов необоснованного роста.

Кроме того, как сообщают источники на рынке, ведомства обсуждают возможность возврата к использованию в производстве бензина монометиланилина (ММА), которое было запрещено восемь лет назад. Сейчас в качестве высокооктановой присадки к бензину используется метил-трет-бутил-эфир (МТБЭ), возврат к ММА позволит сократить себестоимость топлива.

Нефтяные компании должны были максимизировать поставки бензина и дизтоплива на внутренний рынок и биржу, обеспечивая приоритет по отношению к экспорту, а также минимизировать куплю-продажу нефтепродуктов на бирже друг у друга путем заключения прямых договоров по формуле цены, сложившейся на бирже.

СПбМТСБ совместно с ФАС было рекомендовано проанализировать причины возникновения ажиотажного спроса на нефтепродукты на бирже и подготовить предложения по недопущению необоснованного роста цен и оптимизации торгов.

ФАС, Минэнерго и ФНС совместно с властями субъектов РФ поручено проанализировать причины роста цен в мелкооптовом сегменте выше инфляции в разрезе регионов, особенно в Сибирском федеральном округе.