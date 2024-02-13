В приграничном Шебекине до середины мая создадут особую экономическую зону

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что особая экономическая зона (ОЭЗ) в Шебекинском горокруге, который граничит с Украиной и подвергается постоянным обстрелам, будет создана до 15 мая текущего года.

"Есть поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина о создании в Шебекино свободной экономической зоны. Обычно такая форма поддержки отдельных территорий создается для того, чтобы на этих территориях развивался бизнес, развивались предприятия, создавались рабочие места. Наша задача - оказать помощь уже действующим предприятиям, которые, находясь в прифронтовой зоне в режиме практически регулярных обстрелов со стороны ВСУ, сохранили свою деятельность", - сказал глава региона в ходе вечернего эфира в соцсети "Вконтакте" во вторник.

Он отметил, что ОЭЗ будет создана до 15 мая текущего года.

По словам Гладкова, предприятиям в приграничных районах необходима помощь, например, через налоговые льготы, для того, чтобы сократить издержки. "Это позволит сохранить производство, выжить в конкурентных условиях, дополнительно получать конкурентные преимущества. Мы будем выстраивать такую систему взаимоотношений в рамках свободной экономической зоны, чтобы она не стала местом перерегистрации уже действующих предприятий на территории Белгородской области, для того, чтобы у нас в целом не упала налоговая база", - сказал губернатор.