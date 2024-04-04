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Около 80% переводов киргизских мигрантов приходится на Сбербанк России

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Банки Киргизии и России продолжают работать друг с другом, около 80% переводов киргизских мигрантов из России приходится на российский Сбербанк, заявил в парламенте премьер-министр республики Акылбек Жапаров.

"Сейчас порядка 70-80% переводами наших мигрантов занимается Сбербанк. Наши банки, которые имеют корреспондентские счета в банках России, сегодня работают, никаких проблем нет. В межбанковском процессинговом центре (МПЦ) у нас обслуживается "Элкарт" (Национальная платежная система Киргизии), более 4 млн карточек киргизских граждан запущено с помощью МПЦ. Чтобы эти карты не ставить под угрозу, мы сейчас предприняли такие шаги", - сказал он.

Киргизский "Межбанковский процессинговый центр" решил с 3 апреля прекратить обслуживание банковских карт "Мир" для минимизации риска вторичных санкций. МПЦ отмечал, что на территории Киргизии банковские карты национальной платежной системы "Элкарт" будут по-прежнему обслуживаться во всех банковских устройствах без каких-либо ограничений.

Акылбек Жапаров Сбербанк Киргизия МПЦ Элкарт
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