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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:37

Премьер-министр Киргизии объяснит американцам необходимость для страны карт "Мир"

Отключить Межбанковский процессинговый центр Киргизии пригрозила латвийская IT-компания, которая его обслуживает, сообщил Жапаров

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров в ходе визита в США намерен поднять вопрос санкций, в частности, остановку работы российских карт "Мир" на территории республики.

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В парламенте страны депутат Гуля Кожокулова спросила Жапарова о прекращении обслуживания карт "Мир" в преддверии туристического сезона.

"Около 2 млн туристов из России могут прибыть. Как быть? Зная, что Россия является нашим историческим, стратегическим союзником, вам не кажется, что такая мера бьет по нашим киргизско-российским экономическим связям? Как быть с нашими швейниками, которые отправляют продукцию в Россию? Как будут производить оплату?" - задала она вопросы.

Жапаров ответил, что с началом введения санкций решение было ожидаемым.

"К сожалению, у "Межбанковского процессингового центра" программное обеспечение и обслуживание делает латвийская компания. Компания прислала письмо, что в случае неприостановления взаимодействия с картой "Мир" она отключит МПЦ. Поэтому мы временно приостановили", - сказал он.

"У нас есть ряд механизмов и мероприятий, которые нельзя здесь озвучивать. Мы находимся в едином экономическом пространстве, $2,5 млрд долларов ежегодно мы получаем от мигрантов. Об этом известно нашим западным партнерам. В апреле у меня будет ряд встреч в Вашингтоне, я там тоже постараюсь объяснить ситуацию, что мы не можем полностью прекратить свои торговые, экономические отношения с Российской Федерацией. Она является нашим стратегическим партнером, но, к сожалению, те компании, которые будут подпадать под санкции, будут нести угрозу для нашей денежно-кредитной системы. В рамках Евразийского экономического союза будем собираться и думать", - отметил Жапаров.

"Межбанковский процессинговый центр" решил с 3 апреля прекратить обслуживание банковских карт "Мир" для минимизации риска вторичных санкций. МПЦ отмечал, что на территории Киргизии банковские карты национальной платежной системы "Элкарт" будут по-прежнему обслуживаться во всех банковских устройствах без каких-либо ограничений.

США 23 февраля ввели санкции против НСПК. В компании заявляли, что санкции не повлияют на работу российской платежной инфраструктуры. Решения об обслуживании карт "Мир" в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно.

Акылбек Жапаров США Мир Киргизия Межбанковский процессинговый центр Латвия НСПК
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