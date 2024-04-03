Единственный в Таджикистане банк, работающий с картами "Мир", продолжает их обслуживание

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Государственном унитарном предприятии "Сберегательный банк республики Таджикистан "Амонатбанк", которое является одним из трех системообразующих кредитных организаций страны, продолжают обслуживать карты "Мир", сообщили в кол-центре банка.

Оператор банка отметил, что снять средства с карты "Мир" можно в некоторых банкоматах Амонатбанка. Так, по словам оператора, в главном офисе банка в центре Душанбе работает несколько банкоматов, на которых указано, что они обслуживают карту "Мир".

Решением правления Национального банка Таджикистана от 18 января 2023 года системообразующими кредитными организациями страны помимо Амонатбанка объявлены ОАО "Ориёнбанк" и ОАО "Банк Эсхата".

В колл-центре Ориёнбанка сообщили, что банк никогда не работал с картой "Мир" и, соответственно, не обсуживает ее и в настоящее время. Не работает карта "Мир" и в структурах ОАО "Банка Эсхата".

США 23 февраля ввели санкции против российской Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"). В компании заявляли, что санкции не повлияют на работу российской платежной инфраструктуры. При этом решение о приёме карт "Мир" в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно.

В последние недели банки стран СНГ стали приостанавливать обслуживание карт "Мир". В частности, с 30 марта от работы с этими картами отказались банки Армении, с 5 апреля - Киргизии. Samsung Pay перестанет работать с картами "Мир" с 3 апреля.