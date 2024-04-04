Банкам предложат использовать "Госключ" при удаленном обслуживании физлиц

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил доработать законопроект об удаленной идентификации физических лиц банками и наряду с единой биометрической системой (ЕБС) при открытии счетов и выдаче кредитов в рублях предлагает использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись приложения "Госключ".

Заключение комитета опубликовано в электронной базе данных парламента.

Речь идет о доработке законопроекта № 559494-8, который в конце февраля внесло в парламент правительство. Документ вносит изменения в порядок удаленного обслуживания физических лиц банками. Сейчас банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить возможность физлицам открывать счета и брать кредиты в рублях удаленно, с использованием ЕБС и официального сайта банка, а также мобильного приложения. Законопроект убирает норму об обязательности для банков с универсальной лицензией предоставлять данные продукты и услуги удаленно, в новой формулировке говорится только, что в случае предоставления таких услуг удаленно банки должны использовать ЕБС. Затем идет разделение на системно значимые банки (которые могут представлять удаленное обслуживание через сайт и мобильное приложение) и банки, не являющийся системно значимые (которые могут выбрать, как предоставлять - через сайт или мобильное приложение).

"В рамках подготовки указанного законопроекта ко второму чтению комитет считает целесообразным рассмотреть вопрос о расширении способов взаимодействия банков с клиентами", - говорится в отзыве комитета по финрынку. В частности, комитет предлагает предусмотреть, что документы и соглашения могут быть также подписаны с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи приложения "Госключ" при условии проведении кредитной организацией идентификации клиента при личном присутствии. Комитет отмечает, что реализация указанных изменений будет способствовать большему распространению единой биометрической системы и оптимизации финансовой нагрузки на банки.

"Госключ" - мобильное приложение, которое позволяет бесплатно получить ключ и сертификат электронной подписи. При этом можно оформить как усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП), так и усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Эксперимент по использованию электронной подписи реализует Минцифры, в проекте используются сервисы единой цифровой платформы для создания и выдачи электронной подписи, предоставляемые "Ростелекомом" и банком ВТБ.

Для оформления УНЭП или УКЭП в приложении необходимо зарегистрироваться в "Госключе", ввести данные своей подтверждённой учётной записи с портала "Госуслуги", а также биометрического загранпаспорта нового поколения. Последний необходим потому, что в нем содержится чип с персональной информацией, который позволяет идентифицировать человека.