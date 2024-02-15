Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Банк России отметил кратное ускорение сбора биометрии банковских клиентов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские банки за последние месяцы кратно нарастили сбор биометрических данных, общее количество слепков в Единой биометрический системе (ЕБС) превысило 50 млн, заявил на форуме "Кибербезопасность в финансах" и.о. директора департамента финансовых технологий Банка России Станислав Короп.

"На текущий момент в ГИС (государственная информационная система - ИФ) ЕБС у нас более 50 млн слепков. У нас перезапуск процесса сбора биометрических данных в банках, за последние 3-4 месяца мы собрали в 4-5 раз больше, чем на протяжении нескольких лет предыдущих", - сказал Короп .

"Это вызвано тем, что граждане показали заинтересованность в сдаче биометрии для получения соответствующих продуктов и услуг", - добавил он.

Сбербанк с ноября 2023 года передал в ЕБС более 30 млн образцов, сообщила вице-президент по технологическому развитию экосистемы банка Оксана Смирнова-Крелль.

"Услуга достаточно популярна и внутри нас, более 6 млн транзакций ежемесячно только платежных проходит у нас по биометриии, более 4 млн граждан получают обслуживание в отделениях, именно используя биометрические технологии", - добавила она.

С конца прошлого года для работы с биометрией банкам необходимо получить аккредитацию Минцифры. Сбербанк вошел в реестр аккредитованных компаний в ноябре 2023 года, кроме него право работать с Единой биометрической системой также получили ВТБ, РСХБ, Альфа-банк, банк "Ак Барс" и Почта-банк, а также "МТС" и две ИТ-компании: "Овижн" и "Информационные технологии".

Они также смогут оказывать услуги компаниям, которые хотят использовать биометрические технологии для распознавания своих клиентов, но не планируют получать аккредитацию, поясняло Минцифры.

Банк России ВТБ МТС Минцифры ГИС Станислав Короп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

SpaceX поменяет место регистрации с Делавэра на Техас

SpaceX поменяет место регистрации с Делавэра на Техас

Тинькофф банк обновил логотип

"Яндекс" в IV квартале увеличил выручку в 1,5 раза, до 249,6 млрд рублей

"Яндекс" в IV квартале увеличил выручку в 1,5 раза, до 249,6 млрд рублей

Мировые поставки нефти в январе рухнули на 1,4 млн б/с

"Интер РАО" в ноябре 2023 г. выплатила 1,1 млрд руб. налога на сверхприбыль

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в январе

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в январе

Крупнейший производитель лития в мире получил рекордную годовую выручку

Запасы газа в хранилищах Европы сократились ниже двух третей

Nvidia вышла на третье место среди крупнейших компаний США, обогнав Alphabet

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });