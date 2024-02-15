Банк России отметил кратное ускорение сбора биометрии банковских клиентов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские банки за последние месяцы кратно нарастили сбор биометрических данных, общее количество слепков в Единой биометрический системе (ЕБС) превысило 50 млн, заявил на форуме "Кибербезопасность в финансах" и.о. директора департамента финансовых технологий Банка России Станислав Короп.

"На текущий момент в ГИС (государственная информационная система - ИФ) ЕБС у нас более 50 млн слепков. У нас перезапуск процесса сбора биометрических данных в банках, за последние 3-4 месяца мы собрали в 4-5 раз больше, чем на протяжении нескольких лет предыдущих", - сказал Короп .

"Это вызвано тем, что граждане показали заинтересованность в сдаче биометрии для получения соответствующих продуктов и услуг", - добавил он.

Сбербанк с ноября 2023 года передал в ЕБС более 30 млн образцов, сообщила вице-президент по технологическому развитию экосистемы банка Оксана Смирнова-Крелль.

"Услуга достаточно популярна и внутри нас, более 6 млн транзакций ежемесячно только платежных проходит у нас по биометриии, более 4 млн граждан получают обслуживание в отделениях, именно используя биометрические технологии", - добавила она.

С конца прошлого года для работы с биометрией банкам необходимо получить аккредитацию Минцифры. Сбербанк вошел в реестр аккредитованных компаний в ноябре 2023 года, кроме него право работать с Единой биометрической системой также получили ВТБ, РСХБ, Альфа-банк, банк "Ак Барс" и Почта-банк, а также "МТС" и две ИТ-компании: "Овижн" и "Информационные технологии".

Они также смогут оказывать услуги компаниям, которые хотят использовать биометрические технологии для распознавания своих клиентов, но не планируют получать аккредитацию, поясняло Минцифры.