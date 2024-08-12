В Минцифры исключили доступ мошенников в приложение "Госключ"

В ведомстве также напомнили, что сотрудники этого сервиса никогда не звонят клиентам

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Минцифры заявляет о надежной защите приложения "Госключ" и невозможности подделать с его помощью электронную подпись пользователя.

"Воспользоваться приложением "Госключ" и подписать в нем значимые документы - договоры, заявления - может только владелец подписи. Применение мошеннических схем с использованием "Госключа" исключено. Если кто-то говорит, что подписал важный документ с помощью вашего "Госключа", - это обман", - говорится в сообщении.

"Помните, что сотрудники портала никогда не звонят",- добавили в Минцифры.

Подделать электронную подпись в "Госключе" невозможно, так как воспользоваться приложением "Госключ" может только владелец сертификата электронной подписи и только на одном устройстве, заверили в ведомстве. Кроме того, для создания квалифицированной электронной подписи используется многоуровневая защита: вход с учетной записью Госуслуг, смс-подтверждение и подтверждение личности по загранпаспорту, биометрии или очно.

Также при каждом входе в приложение нужно ввести восьмизначный пароль, который знает только владелец сертификата подписи.

"Нотариальную доверенность нельзя подписать "Госключом". Это можно сделать только при личном визите к нотариусу",- напоминает Минцифры.

"Госуслуги" также надежно защищены, взломать их невозможно. Получить доступ к аккаунту злоумышленник может только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию. Не сообщайте свои логин, пароль и сведения о втором факторе защиты никому", - подчеркнули в министерстве.