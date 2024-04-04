Выручка "Росгеологии" по РСБУ в 2023 г. снизилась почти на 12%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Росгеологии" по РСБУ в 2023 году выросла на 5,4% - до 357,61 млн руб., выручка снизилась на 11,9% - до 16,5 млрд руб., говорится в сообщении компании.

"Несмотря на сложный экономический фон и рост стоимости финансирования, валовая прибыль компании в минувшем году увеличилась на 4,45%, до 1,43 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 5,4% и составила 357,61 млн рублей по сравнению с 339,25 млн руб. в 2022 г. Выручка снизилась на 11,9%, до 16,5 млрд рублей, что обусловлено переносом или изменением объема работ по ряду государственных и коммерческих контрактов, в том числе по параметрическому бурению и морской сейсморазведке. Выбытие выручки было компенсировано снижением себестоимости, административно-хозяйственных расходов и прочими доходами", - сообщается в пресс-релизе.

Объем неисполненных обязательств "Росгеологии" по государственным контрактам сократился за год на 41% - до 248 млн рублей по состоянию на 31 декабря 2023 г. - минимального уровня за 9 лет, в том числе по контрактам на поиск ТПИ - до нуля.

В 2023 году "Росгеология" выполняла работы по 46 государственным контрактам на ТПИ, по 11 государственным контрактам - на подземные воды, по 10 госконтрактам на поиск углеводородного сырья, включая семь проектов по наземным геофизическим работам и три - по работам на шельфе, а также по 10 госконтрактам на поиск дефицитных полезных ископаемых на дне Мирового океана в рамках международных обязательств Российской Федерации.

Капитал и резервы компании увеличились на 6,01%, до 31,31 млрд рублей. "По итогам 2023 года наблюдается положительная динамика чистых активов по сравнению с 2022 годом, прирост составил 1,8 млрд руб., в том числе вследствие увеличения уставного капитала общества на 1,4 млрд рублей в результате докапитализации", - отмечается в информации.

"Росгеология" - госхолдинг, объединяющий более 40 геологических предприятий, работающих в регионах России и за рубежом. Осуществляет все виды геологоразведочных работ (от региональных исследований на все виды полезных ископаемых до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений), обладает уникальными компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе.