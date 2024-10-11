Депутаты предупредили о негативных последствиях нехватки финансирования "Росгеологии"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по природным ресурсам отметил, что в материалах к проекту трехлетнего бюджета не отражены меры по улучшению финансирования АО "Росгеология", что может усугубить текущие проблемы предприятия.

Заключение комитета на проект бюджета опубликовано в электронной базе данных парламента.

"В представленных материалах к законопроекту не отражены меры по изменению сложившейся ситуации с АО "Росгеология" и их финансирование в рамках федеральных программ, что может еще больше усугубить ситуацию и негативно отразиться на решении предусмотренной стратегией развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года задачи повышения уровня геологической изученности недр страны", - говорится заключении.

Комитет напоминает, что "Росгеология", учредителем которого является государство, объявило об отсутствии денежных средств для исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций в размере 6 млрд рублей.

8 октября глава Минприроды Александр Козлов, выступая на комитете по природным ресурсам заявил, что правительство в ближайшие несколько недель решит вопрос с финансовой поддержкой "Росгеологии", которая попала в санкционный список и оказалась отрезанной от определенных видов работ, которые осуществляла за пределами России на шельфе, в мировом океане. "Как хранителю компетенций, ей пришлось некоторые вещи содержать, не получая доходной части за это. Естественно, возникла кредитная история, заемные деньги. Пришло время, когда страна должна помочь этой компании и расшить ее кредитную историю", - сказал Козлов.

10 октября АО "Росгеология" допустило дефолт по выплате номинальной стоимости облигаций 1-й серии на сумму 6 млрд рублей, сообщил эмитент. Причина - у эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства. Компания еще в сентябре сообщала, что не имеет денежных средств для выплат по облигациям. Отмечалось, что "Росгеология" ищет источники для погашения бондов, в том числе за счет средств государственной поддержки, а также планирует начать переговоры с держателями бумаг о продлении срока погашения.

Трехлетний классический выпуск 1-й серии объемом 6 млрд рублей компания должна была погасить 26 сентября. В настоящее время в обращении остается выпуск биржевых бондов на 6 млрд рублей с погашением в ноябре 2026 года и переменными купонами (с привязкой к ключевой ставке ЦБ).

АКРА 24 сентября понизило кредитные рейтинги "Росгео" и облигаций компании до СС(RU) и присвоило статус "рейтинг на пересмотре - развивающийся".