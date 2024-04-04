Alaska Air ухудшила прогноз убытка, пересчитав полученную от Boeing компенсацию

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Alaska Air Group Inc. пересмотрела прогноз чистого убытка за первый квартал 2024 года, изменив способ учета денежной компенсации, полученной от Boeing Co. за приостановку полетов 737 Max 9 после отрыва двери в воздухе.

В начале января Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в Портленде после потери двери в воздухе. После этого Федеральное управление гражданской авиации (FAA) распорядилось временно прекратить полеты Boeing 737-9 MAX в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. Решение FAA затронуло 171 самолет.

Alaska Air оценила свои потери в связи с инцидентом и последующей приостановкой полетов самолетов в $160 млн, и Boeing компенсировал ей эту сумму в первом квартале. Авиакомпания рассчитывает получить дополнительную компенсацию от Boeing в следующие кварталы, но не раскрывает условия соглашения.

Изначально Alaska Air отразила полученную компенсацию, как прибыль. Однако после дополнительного анализа бухгалтерских стандартов и отраслевых практик изменила свой подход, учтя сокращение авиационных активов.

Согласно новым оценкам компании, ее чистый убыток в первом квартале составил $1,05-1,15 на акцию, а не $0,45-0,55 на акцию, как прогнозировалось ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составляет $0,86 на акцию.