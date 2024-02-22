Boeing сменит руководителя программы самолетов серии 737

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Boeing Co. поменяет руководителя программы самолетов серии 737 и создает в компании новую позицию для усиления контроля качества после январского инцидента с лайнером Alaska Air Group, пишет The Wall Street Journal.

Вице-президент программы Эд Кларк, который также является управляющим предприятия Boeing в Рентоне (штат Вашингтон), где был произведен полученный Alaska Air самолет, покидает свой пост, сообщил сотрудникам компании руководитель подразделения коммерческих самолетов Boeing Стэн Дил.

Его сменит Кэти Рингголд, которая курирует поставки самолетов 737 клиентам.

Кларк, проработавший в Boeing 18 лет, возглавил предприятие в Рентоне в 2021 году.

Новую позицию - руководителя направления контроля качества в подразделении коммерческих самолетов займет старший вице-президент Boeing Элизабет Лунд.

В начале января самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте около 5 км. После этого Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) распорядилось временно остановить полеты самолетов Boeing 737-9 MAX в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. Решение FAA затронуло 171 самолет Boeing.

Позднее стало известно, что FAA запретило Boeing Co. расширять производство самолетов 737 MAX.

За последние 12 месяцев капитализация Boeing снизилась на 3,2%.