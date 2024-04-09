Boeing сократил поставки самолетов в I квартале до минимума с середины 2021 года

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американский авиастроительный концерн Boeing Co. сократил поставки коммерческих самолетов в первом квартале 2024 года до минимума с середины 2021 года, поскольку их производство уменьшилось в связи с усилением проверок качества.

Как сообщил Boeing, в общей сложности в январе-марте он поставил клиентам 83 лайнеров, в том числе 67 самолетов семейства 737.

Для сравнения: годом ранее поставки Boeing составили 130 самолетов, а в четвертом квартале прошлого года - 157 лайнеров. В марте компания отправила клиентам всего 29 самолетов (64 самолета годом ранее).

Вначале января самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте около 5 км. После этого Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) распорядилось временно остановить полеты самолетов Boeing 737-9 MAX в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. Позднее стало известно, что FAA запретило Boeing Co. расширять производство самолетов 737 MAX.

За 12 месяцев капитализация Boeing снизилась на 15,6%.