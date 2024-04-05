"Азбука Вкуса" в 2023 году увеличила выручку на 11%, до 86,3 млрд рублей

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российская операционная компания сети "Азбука Вкуса" - ООО "Городской супермаркет" - по итогам 2023 года увеличила выручку на 10,9%, до 86,3 млрд рублей, говорится в отчете ритейлера по РСБУ.

По итогам года компания получила чистую прибыль в 812 млн рублей против убытка в 2022 году.

Валовая прибыль выросла на 5,1% и составила 37,25 млрд рублей.

Себестоимость продаж за год увеличилась на 15,7%, до 49,05 млрд рублей. Коммерческие расходы составили 30,4 млрд рублей, что соответствует уровню 2022 года.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Городской супермаркет" на 99% принадлежит кипрской компании Demanor Investments, еще 1% у ООО "Азбука Вкуса".

Сейчас арбитражный суд рассматривает дело о приостановке корпоративных прав кипрской компании в "Городском супермаркете", который ранее попал в перечень экономически значимых организаций.