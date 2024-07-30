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"Азбука вкуса" в I полугодии нарастила EBITDA в 2,7 раза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Азбука вкуса" (ООО "Городской супермаркет") в I полугодии увеличил показатель EBITDA в 2,7 раза - до 2,35 млрд рублей, говорится в презентации к предстоящему размещению облигаций компании.

В отчетном периоде компания получила чистую прибыль в 760 млн рублей против убытка в 830 млн рублей в I полугодии 2023 года.

Выручка за полугодие выросла на 21,3% и составила 48 млрд рублей. Валовая прибыль показала рост на 28,8% - до 17,35 млрд рублей.

Общий долг на конец I полугодия - 8,59 млрд рублей (снижение на 16,1% год к году).

Сейчас в сети "Азбуки вкуса" больше 170 магазинов. Большая часть из них сконцентрирована в Москве и области, также есть магазины в Петербурге. При этом в презентации указывается, что "потенциал регионов не исчерпан".

Азбука вкуса Москва Петербург Городской супермаркет
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