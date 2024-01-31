Samsung в IV квартале снизил операционную прибыль на 34%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Операционная прибыль Samsung Electronics, крупнейшего в мире производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, в четвертом квартале упала на 34% и составила 2,82 трлн вон ($2,1 млрд) по сравнению с 4,31 трлн вон за аналогичный период 2022 года, говорится в окончательной отчетности южнокорейской компании.

Выручка снизилась на 4% - до 67,78 трлн вон.

По итогам всего 2023 года операционная прибыль составила 6,57 трлн вон ($4,8 млрд), что на 85% ниже показателя за предыдущий год. Это минимальное значение со времен финансового кризиса 2008 года. Выручка в прошлом году уменьшилась на 14% - до 258,94 трлн вон.

Однако при этом операционная прибыль и выручка в четвертом квартале повысились относительно третьего, в том числе за счет улучшения ситуации в сегменте чипов памяти и сохранения хороших объемов продаж дисплеев премиум-класса, отмечается в сообщении.

Samsung ожидает более высоких показателей в 2024 году благодаря росту спроса на чипы, которые используются в смартфонах, персональных компьютерах и других продуктах. Тем не менее, макроэкономическая неопределенность может оказать негативное влияние на бизнес в краткосрочной перспективе, заявили в компании.

Котировки акций Samsung снижаются на 1,9% в ходе торгов в среду. За последние три месяца рыночная стоимость компании увеличилась на 6,3% (до 494 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi прибавил 8,4%.