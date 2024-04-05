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Segezha Group создаст центр по ремонту лесной техники на площадке финской Ponsse

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Segezha Group создаст в Карелии ремонтную базу по обслуживанию лесной техники на площадках ушедшей из России финской компании Ponsse, сообщает пресс-служба компании.

"Центр Ponsse прекратил работу и распустил персонал. Лесозаготовители в республике остались без ремонтной базы и запчастей. Технику направляли в другие регионы, что влекло простои, затраты и неудобства. Segezha Group приняла решение создать свой сервисный центр. В 2024 году в Сегеже был приобретен законсервированный центр", - говорится в сообщении.

Филиал Сегежского ЦБК по лесным ресурсам планирует обновить производственную базу центра для обслуживания всех видов лесной техники, включая замену комплектующих, профилактику и ремонты.

В настоящее время формируется новый трудовой коллектив, в том числе из механиков, слесарей и специалистов по ремонту техники различных производителей.

"Создание ремонтной базы позволит обеспечить бесперебойную работу парка спецтехники, сократить время на обслуживание и улучшить качество ремонта. Мы сможем контролировать все процессы обслуживания машин, экономить на транспортировке и ремонте техники в других сервисах", - прокомментировал вице-президент Segezha Group, гендиректор Сегежского ЦБК Евгений Баталов.

Сейчас в автопарке филиала по лесным ресурсам 63 единицы спецтехники, в том числе 44 лесозаготовительных трактора и 19 машин дорожно-строительной техники. Также планируется покупка харвестеров и форвардеров как иностранного производства, так и отечественного - на Камском автозаводе.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система".

Segezha Group Карелия Ponsse Сегежский ЦБК Евгений Баталов Сегежа
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