Вице-президент Segezha, глава Сегежского ЦБК Баталов покинул компанию

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Segezha Group исключил из правления вице-президента Евгения Баталова, который руководил дивизионом "Бумага и упаковка" и занимал должность гендиректора АО "Сегежский ЦБК" (входит в холдинг).

Полномочия Баталова прекращены с 12 марта, сообщила компани.

В пресс-службе Segezha "Интерфаксу" уточнили, что Баталов "продолжит свою деятельность вне периметра холдинга Segezha Group".

Гендиректором Сегежского ЦБК назначен Алексей Ситников, возглавляющий "Сегежскую упаковку" (подразделение, объединяющее заводы Segezha по производству упаковки).

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%.

Сегежский ЦБК расположен в Карелии, его мощность составляет 384 тысячи тонн мешочной крафт - бумаги. Завод является единственным в России производителем небеленой мешочной высокопористой бумаги повышенной прочности.