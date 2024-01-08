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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Розничные продажи в еврозоне в ноябре снизились на 0,3%, как и ожидалось

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в ноябре снизились на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Аналитики в среднем также прогнозировали уменьшение на 0,3%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в октябре розничные продажи в еврозоне увеличились на 0,4%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.

Продажи автомобильного топлива в еврозоне в ноябре увеличились на 1,4%. Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции уменьшились на 0,1%, реализация непродовольственных товаров сократилась на 0,4%.

В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в позапрошлом месяце сократились на 1,1%, по данным Eurostat. Снижение отмечается уже 14 месяцев подряд.

Розничные продажи в Евросоюзе в ноябре уменьшились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1% в годовом выражении.

Еврозона Европейский союз
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