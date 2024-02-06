Розничные продажи в еврозоне в декабре снизились хуже прогноза

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в декабре снизились на 1,1% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 1%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель вырос на 0,3%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,3%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в еврозоне в декабре сократились на 1,6%, реализация непродовольственных товаров уменьшилась на 1%, автомобильного топлива - на 0,5%.

В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в позапрошлом месяце сократились на 0,8%, по данным Eurostat. Снижение отмечается уже 15 месяцев подряд.

Розничные продажи в Евросоюзе в декабре уменьшились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,7% в годовом выражении.