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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Розничные продажи в еврозоне в декабре снизились хуже прогноза

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в декабре снизились на 1,1% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 1%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель вырос на 0,3%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,3%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в еврозоне в декабре сократились на 1,6%, реализация непродовольственных товаров уменьшилась на 1%, автомобильного топлива - на 0,5%.

В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в позапрошлом месяце сократились на 0,8%, по данным Eurostat. Снижение отмечается уже 15 месяцев подряд.

Розничные продажи в Евросоюзе в декабре уменьшились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,7% в годовом выражении.

Eurostat еврозона Евросоюз
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