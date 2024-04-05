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"Уралбиофарм" увеличил годовую чистую прибыль в 1,7 раза

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Уралбиофарм" (Екатеринбург) в 2023 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза по сравнению с 2022 годом, до 176 млн рублей, говорится в финансовом отчете компании.

Выручка выросла на 33,8%, до 1,7 млрд рублей.

Основные финансовые показатели ОАО "Уралбиофарм" (в тысячах рублей):

2023г 2022г Динамика
Выручка 1 713 549 1 280 362 +33,8%
Себестоимость продаж 963 097 771 134 +24,9%
Валовая прибыль 750 452 509 228 +47,4%
Прибыль от продаж 441 153 235 392 +1,9 раза
Прибыль до налогообложения 221 300 137 560 +1,6 раза
Чистая прибыль 176 086 105 779 +1,7 раза

Кредиторская задолженность компании снизилась с 216,45 млн рублей в конце 2022 года до 170,29 млн рублей в конце 2023 года, дебиторская - увеличилась с 455,76 млн рублей до 504,05 млн рублей.

В августе 2023 года Ленинский райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры к бизнесмену, экс-депутату Госдумы Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в казну государства акций "Уралбиофарма" и банка "Вятич". Генпрокуратура установила, что Гайсин, пока был депутатом Госдумы с 1995 по 1999 год, в нарушение антикоррупционных запретов занимался предпринимательством.

Компания информацию об акционерах не раскрывает.

ОАО "Уралбиофарм", как скаано на его сайте, работает с 1930 года, производит препараты различных фармакотерапевтических групп, в том числе, жизненно необходимые и некоторые бренды, предназначенные для симптоматического лечения вирусных и простудных заболеваний.

Генпрокуратура Екатеринбург Уралбиофарм Малик Гайсин
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