"Уралбиофарм" увеличил годовую чистую прибыль в 1,7 раза
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Уралбиофарм" (Екатеринбург) в 2023 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза по сравнению с 2022 годом, до 176 млн рублей, говорится в финансовом отчете компании.
Выручка выросла на 33,8%, до 1,7 млрд рублей.
Основные финансовые показатели ОАО "Уралбиофарм" (в тысячах рублей):
|2023г
|2022г
|Динамика
|Выручка
|1 713 549
|1 280 362
|+33,8%
|Себестоимость продаж
|963 097
|771 134
|+24,9%
|Валовая прибыль
|750 452
|509 228
|+47,4%
|Прибыль от продаж
|441 153
|235 392
|+1,9 раза
|Прибыль до налогообложения
|221 300
|137 560
|+1,6 раза
|Чистая прибыль
|176 086
|105 779
|+1,7 раза
Кредиторская задолженность компании снизилась с 216,45 млн рублей в конце 2022 года до 170,29 млн рублей в конце 2023 года, дебиторская - увеличилась с 455,76 млн рублей до 504,05 млн рублей.
В августе 2023 года Ленинский райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры к бизнесмену, экс-депутату Госдумы Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в казну государства акций "Уралбиофарма" и банка "Вятич". Генпрокуратура установила, что Гайсин, пока был депутатом Госдумы с 1995 по 1999 год, в нарушение антикоррупционных запретов занимался предпринимательством.
Компания информацию об акционерах не раскрывает.
ОАО "Уралбиофарм", как скаано на его сайте, работает с 1930 года, производит препараты различных фармакотерапевтических групп, в том числе, жизненно необходимые и некоторые бренды, предназначенные для симптоматического лечения вирусных и простудных заболеваний.