"Уралбиофарм" увеличил годовую чистую прибыль в 1,7 раза

Выручка выросла на 33,8%, до 1,7 млрд рублей.

Основные финансовые показатели ОАО "Уралбиофарм" (в тысячах рублей):

2023г 2022г Динамика Выручка 1 713 549 1 280 362 +33,8% Себестоимость продаж 963 097 771 134 +24,9% Валовая прибыль 750 452 509 228 +47,4% Прибыль от продаж 441 153 235 392 +1,9 раза Прибыль до налогообложения 221 300 137 560 +1,6 раза Чистая прибыль 176 086 105 779 +1,7 раза

Кредиторская задолженность компании снизилась с 216,45 млн рублей в конце 2022 года до 170,29 млн рублей в конце 2023 года, дебиторская - увеличилась с 455,76 млн рублей до 504,05 млн рублей.

В августе 2023 года Ленинский райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры к бизнесмену, экс-депутату Госдумы Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в казну государства акций "Уралбиофарма" и банка "Вятич". Генпрокуратура установила, что Гайсин, пока был депутатом Госдумы с 1995 по 1999 год, в нарушение антикоррупционных запретов занимался предпринимательством.

Компания информацию об акционерах не раскрывает.

ОАО "Уралбиофарм", как скаано на его сайте, работает с 1930 года, производит препараты различных фармакотерапевтических групп, в том числе, жизненно необходимые и некоторые бренды, предназначенные для симптоматического лечения вирусных и простудных заболеваний.