Приватизация "Уралбиофарма", акции которого взысканы в пользу РФ, запланирована до 2027 г.

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Акции ОАО "Уралбиофарм" (Екатеринбург), который были взысканы в государственную казну по иску Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Малику Гайсину, внесены в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2024-2026 годы.

"Перечень акционерных обществ, находящиеся в федеральной собственности акции которых планируются к приватизации в 2024-2026 годах, (. . .) дополнить подразделом следующего содержания: (. . .) Уралбиофарм", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте Росимущества.

Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 5 июня.

Как сообщалось, в августе 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в казну государства акций "Уралбиофарма" и банка "Вятич". Генпрокуратура установила, что Гайсин в период осуществления полномочий депутата Госдумы с 1995 по 1999 годы в нарушение антикоррупционных запретов занимался предпринимательством. По данным ведомства, он являлся монопольным владельцем "Уралбиофарма", увеличив долю своего бенефициарного участия до 99,995%.

Компания актуальную информацию об акционерах не раскрывает.

ОАО "Уралбиофарм", согласно информации на его сайте, работает с 1930 года, производит препараты различных фармакотерапевтических групп, в том числе жизненно необходимые и некоторые бренды, предназначенные для симптоматического лечения вирусных и простудных заболеваний.

Согласно финотчету компании, предприятие в 2023 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза по сравнению с 2022 годом, до 176 млн рублей. Выручка выросла на 33,8%, до 1,7 млрд рублей.