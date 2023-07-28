Генпрокуратура просит суд взыскать в казну акции "Уралбиофарма" и банка "Вятич"

По версии ведомства, эти активы в 90-х незаконно приобрел Малик Гайсин, пока был депутатом Госдумы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура сообщила, что направила в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск к Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в казну государства акций ОАО "Уралбиофарм", банка "Вятич" (ПАО), а также долей участия в уставных капиталах ООО "Вагран" и ООО "Актай-М".

Надзорное ведомство установило, что Гайсин с 1995 по 1999 года был депутатом Госдумы и при этом занимался бизнесом, в нарушение антикоррупционных запретов.

"Он лично и через доверенных лиц скупал акции одной из старейших фармацевтических компаний страны - ОАО "Уралбиофарм", незаконно участвовал в ее хозяйственно-финансовой деятельности", - говорится в пресс-релизе. В результате Гайсин стал бенефициаром 99,995% этого ОАО.

Чтобы скрыть информацию от контролирующих органов, Гайсин передал ценные бумаги подконтрольных хозяйствующих субъектов "аффилированному с ним номинальному держателю - коммерческому банку "Вятич" (ПАО), который также скрытно приобрел", будучи депутатом, заявили в Генпрокуратуре.

По версии прокуроров, Гайсин "скупал активы именно в той отрасли, в которой курировал вопросы реализации полномочий федеральных органов государственной власти и принимал законодательные решения" как член думского комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам.

Тогда же депутат учредил ООО "Вагран" и ООО "Актай-М" "для осуществления предпринимательской деятельности и выполнения роли номинальных держателей акций коммерческих организаций, перешедших под полный контроль и управление Гайсина".

"Указанные активы стоимостью свыше 3 млрд рублей явились результатом коррупционного поведения Гайсина и получения им незаконного обогащения в условиях непрерывного конфликта интересов по государственной должности и собственного благосостояния", - говорится в пресс-релизе.

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры 14 августа. Пока суд в порядке обеспечительной меры арестовал акции ответчиков.

Гайсин в 1990-х годах был крупным бизнесменом, депутатом Госдумы второго созыва. Сейчас он проходит фигурантом по уголовному делу, связанному с выдачей "Уралбиофармом" займов на 333 млн рублей. Ему вменяют злоупотребление полномочиями (ч.1 ст. 201 УК) и присвоение или растрату, совершенные группой или в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК). Гайсин вину не признает.

В марте Ленинский суд Екатеринбурга по иску замгенпрокурора Игоря Ткачева обратил в доход государства имущество, ответчиками по которому выступили несколько компаний и Гайсин.

Адвокат бизнесмена Анастасия Пахтусова сообщила журналистам, что речь идет об изъятии акций ОАО "Уральский завод электрических соединителей "Исеть" (Каменск-Уральский).