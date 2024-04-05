Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:22

Baker Hughes отметило сокращение числа нефтегазовых буровых в мире в марте

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в марте сократилось из-за Канады, сообщила американская нефтесервисная компания Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1793 установки против 1813 в феврале. При этом мартовский уровень на 86 ниже показателя за аналогичный месяц 2023 года.

В США количество установок в марте выросло на 2 относительно предыдущего месяца и составило 625. Между тем в Канаде их число упало на 35 - до 197.

Количество буровых на Ближнем Востоке за минувший месяц уменьшилось на 5 (до 344). При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе их число выросло на 10 (до 229), в Европе - на 4 (до 118), в Африке - также на 4 (до 115). В Латинской Америке по-прежнему насчитывалось 165 буровых (самый низкий показатель с июля 2022 года).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число работающих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2023 году увеличилось по итогам третьего года подряд. Показатель поднялся до 1814 по сравнению с 1747 в 2022 году.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году и составляло 1352 установки.

Baker Hughes США Канада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдуме предложили снизить запланированный с 1 мая рост акцизов на игристое вино

Госдума предлагает "нашлепку" к НДПИ на золото, что даст бюджету РФ 15 млрд руб.

Госдума предлагает "нашлепку" к НДПИ на золото, что даст бюджету РФ 15 млрд руб.

"Макфа" и "Смак" заявили о работе в обычном режиме

Выручка Wildberries в 2023 году выросла почти на 70% - до 538,7 млрд руб.

Группа инвесторов-физлиц приобрела российскую "дочку" BNP Paribas Cardif

Подразделение Coca-Cola в РФ в 2023 г. увеличило чистую прибыль в 2,2 раза

Подразделение Coca-Cola в РФ в 2023 г. увеличило чистую прибыль в 2,2 раза

"Газпром нефть" меняет структуру управления, в компании кадровые изменения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });