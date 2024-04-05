Baker Hughes отметило сокращение числа нефтегазовых буровых в мире в марте

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в марте сократилось из-за Канады, сообщила американская нефтесервисная компания Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1793 установки против 1813 в феврале. При этом мартовский уровень на 86 ниже показателя за аналогичный месяц 2023 года.

В США количество установок в марте выросло на 2 относительно предыдущего месяца и составило 625. Между тем в Канаде их число упало на 35 - до 197.

Количество буровых на Ближнем Востоке за минувший месяц уменьшилось на 5 (до 344). При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе их число выросло на 10 (до 229), в Европе - на 4 (до 118), в Африке - также на 4 (до 115). В Латинской Америке по-прежнему насчитывалось 165 буровых (самый низкий показатель с июля 2022 года).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число работающих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2023 году увеличилось по итогам третьего года подряд. Показатель поднялся до 1814 по сравнению с 1747 в 2022 году.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году и составляло 1352 установки.