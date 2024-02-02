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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Число нефтегазовых буровых в мире в январе выросло за счет Канады

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в январе увеличилось, в основном, за счет Канады, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1784 установки против 1739 в декабре. При этом январский уровень на 115 ниже показателя за аналогичный месяц 2023 года.

В США количество установок в январе снизилось на 2 относительно предыдущего месяца и составило 621. Между тем в Канаде их число увеличилось на 37 до 198 (максимум с февраля прошлого года).

Количество буровых на Ближнем Востоке за минувший месяц выросло на 12 (до 348, самый высокий уровень с мая 2020 года), в Африке - на 2 (до 111). При этом в Латинской Америке показатель снизился на 4 (до 170, минимум за год). В Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок не изменилось и составило соответственно 122 и 214.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число работающих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2023 году увеличилось по итогам третьего года подряд. Показатель поднялся до 1814 по сравнению с 1747 в 2022 году.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году и составляло 1352 установки.

Baker Hughes Канада США
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