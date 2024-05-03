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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Число нефтегазовых буровых в мире в апреле снизилось второй месяц подряд

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в апреле уменьшилось по итогам второго месяца подряд за счет Северной Америки, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1726 установок против 1793 в марте. При этом апрельский уровень на 82 ниже показателя за аналогичный месяц 2023 года.

В США количество установок в апреле снизилось на 8 относительно предыдущего месяца и составило 617. В Канаде их число упало на 66 - до 131.

Количество буровых на Ближнем Востоке за минувший месяц уменьшилось на 1 (до 343), в Африке - на 3 (до 112). При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе их число выросло на 8 (до 237), в Европе - на 2 (до 120), в Латинской Америке - на 1 (до 166).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число работающих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2023 году увеличилось по итогам третьего года подряд. Показатель поднялся до 1814 по сравнению с 1747 в 2022 году.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году и составляло 1352 установки.

Baker Hughes США
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