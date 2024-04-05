Акционеры SFI одобрили погашение 55% акций компании

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") на внеочередном собрании одобрили уменьшение уставного капитала компании путем погашения 55% ее акций.

Как говорится в сообщении инвестиционного холдинга, решение о погашении одобрили владельцы почти 100% акций от общего числа участников собрания. Они проголосовали за уменьшение уставного капитала SFI на 41 138 526,62 рубля, до 33 658 793,35 рубля, путем погашения 61 400 786 обыкновенных акций номинальной стоимостью 67 копеек каждая.

Ранее SFI сообщал, что на собрании акционерам предложат рассмотреть вопрос о реорганизации ПАО в форме присоединения к нему компании "ЭсЭфАй Трейдинг", которая является держателем пакета квазиказначейских акций холдинга (в размере 57,09% от уставного капитала ПАО "ЭсЭфАй" - 63 732 232 шт.), а также принять решение о погашении 61 400 786 из этих акций (55% от текущего уставного капитала).

SFI в январе сообщал, что стал прямым владельцем "ЭсЭфАй Трейдинг". Ранее холдинг владел компанией через свои "дочки", зарегистрированные на Кипре - Weridge Investments Limited и Barigton Holdings Limited.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. Ему принадлежит 87,5% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 51% игрового сервиса GFN.RU. SFI также владеет 11,2% акций "Русснефти" и 10,4% акций ритейлера "М.Видео".