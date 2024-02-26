Совет директоров SFI предложил акционерам погасить 55% акций компании

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") предложил акционерам рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала общества путем погашения 55% его акций, говорится в пресс-релизе инвестиционного холдинга.

Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу назначено на 5 апреля. Его повестка также включает вопрос о реорганизации ПАО в форме присоединения к нему компании "ЭсЭфАй Трейдинг", которая является держателем пакета квазиказначейских акций холдинга (в размере 57,09% от уставного капитала ПАО "ЭсЭфАй" - 63 732 232 шт.).

В результате реорганизации к ПАО "ЭсЭфАй" перейдут имущество, права и обязанности ООО "ЭсЭфАй трейдинг". "В соответствии с договором о присоединении внеочередному общему собранию акционеров ПАО "ЭсЭфАй" будет предложено принять решение о погашении 61 400 786 из этих акций (55% от текущего уставного капитала) и уменьшить таким образом уставный капитал общества", - говорится в сообщении.