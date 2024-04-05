Вознаграждение главы BlackRock Ларри Финка в 2023 году выросло на 9%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Вознаграждение главного исполнительного директора американской инвесткомпании BlackRock Inc. Ларри Финка в 2023 году увеличилось на 9%, до $27,55 млн.

Финк получил зарплату в размере $1,5 млн, денежный бонус в $7,9 млн, а также вознаграждение в виде акций на сумму $18,15 млн.

Минувший год был довольно позитивным для BlackRock. Объем активов под управлением компании к концу года превысил отметку в $10 трлн, говорится в отчете BlackRock.

Акции компании подорожали на 21% за последний год.