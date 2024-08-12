Зарплаты СЕО компаний из FTSE 100 в 2023 году выросли до максимума за 6 лет

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Зарплаты главных исполнительных директоров британских компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса FTSE 100, выросли в 2023 году на 560 тысяч фунтов стерлингов и в среднем составили почти 5 млн фунтов ($6,4 млн), по данным аналитического центра High Pay Centre.

Этот уровень является самым высоким за последние шесть лет, пишет Financial Times. Анализ охватывает все получаемые руководителями средства, включая зарплату, бонусы, пенсионные и поощрительные планы.

Повышение выплат обусловлено мировой конкуренцией за высокопоставленных сотрудников, которые, например, в США получают значительно больше, отмечается в статье.

"Если Лондон стремится стать ведущим мировым финансовым центром и привлекать компании мирового класса, это означает, что он должен привлекать таланты мирового класса", - говорил руководитель LSEG Дэвид Швиммер в феврале.

Число компаний из FTSE 100, в которых зарплата СЕО превышает 10 млн фунтов, в прошлом году увеличилось до девяти с четырех в 2022 году.

Рост средней заработной платы был обусловлен "небольшим количеством компаний, выплачивающих действительно большие деньги, а не значительными повышениями по всему списку", отметил директор аналитического центра High Pay Centre Люк Хилдьярд.

Самым высокооплачиваемым СЕО является руководитель AstraZeneca Паскаль Сорио, зарплата которого в 2023 году выросла до 16,9 млн фунтов по сравнению с 15,1 млн фунтов годом ранее.

Эрик Энгстром и Чарльз Вудберн - главы соответственно Relx и BAE Systems - заработали более 13 млн фунтов каждый. Руководитель Rolls-Royce Туфан Эргинбилгич получил аналогичную сумму, но она включает 7,5 млн фунтов, которые будут выплачиваться до 2028 года.

Самые большие доходы среди женщин были у главы GSK Эммы Уолмсли - 12,7 млн фунтов. Медианная зарплата СЕО в шести компаниях из FTSE 100, где руководителями являются женщины, составила чуть менее 2,7 млн фунтов против почти 4,2 млн фунтов в остальных компаниях.

Медианный доход руководителей компаний из FTSE 100 в прошлом году в 120 раз превышал медианный доход штатного работника в Великобритании.