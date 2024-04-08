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ЦБ получил три заявки от бизнеса на тестирование расчетов в ЦФА во внешней торговле

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Банк России получил три заявки от бизнеса на тестирование механизма расчетов с использованием цифровых финансовых активов во внешнеэкономической деятельности, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"С точки зрения ЦФА в трансгране, мы как раз приняли закон, что ЦФА могут использоваться при расчетах во внешнеэкономической деятельности без экспериментально-правовых режимов (ЭПР). Я должна сказать, что у нас уже три заявки от бизнеса, которые хотели бы это попробовать", - сказала Скоробогатова во время выступления в Госдуме, где рассматривается отчет ЦБ за 2023 год.

"Что касается криптовалют, как раз здесь у нас полное единение и с Анатолием Геннадьевичем (Аксаковым, главой думского комитета по финансовому рынку - ИФ), и с другими законодателями, поскольку риски есть, и большие, мы не знаем эмитентов, мы не знаем правил и так далее. Здесь мы, конечно, крайне осторожны, и вот в рамках ЭПР мы такие кейсы попробуем", - добавила она.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор давно поддерживает использование цифровых валют, помимо ЦФА, для внешнеэкономических расчетов в рамках ЭПР, и проводить этот эксперимент нужно быстрее. "Вообще, желательно, чтобы мы быстрее приняли этот режим, отработали, а потом посмотрели, что можно в общее законодательство внести, а что нет", - сказала Набиуллина.

"Действительно, рынок и многие виды бизнеса этого ждут, там два законопроекта, о майниге и ЭПР, они уже в достаточно высокой стадии готовности, хотелось бы принять их в эту сессию", - сказала первый зампред ЦБ.

Президент РФ Владимир Путин 11 марта подписал закон, который позволяет использовать ЦФА в международных расчетах. Согласно документу, ЦФА могут использоваться в качестве встречного представления по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами.

США 26 марта ввели блокирующие санкции против нескольких российских операторов ЦФА-платформ: "Атомайза", "Лайтхауса" и "Мастерчейна". Кроме них, в реестр ЦБ входят еще восемь участников: площадки Сбербанка, Альфа-банка, Тинькофф банка, Промсвязьбанка, Еврофинанс Моснарбанка, НРД, "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба" (дочерняя компания "МТС" ).

Законопроект (N341257-8) об экспериментальных правовых режимах был внесен в Госдуму в апреле 2023 г., авторы - группа депутатов. В рамках ЭПР планировалось наделить ЦБ возможностью протестировать использование криптовалюты и цифровых финансовых активов в трансграничных расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности. Документ не дошел до первого чтения в Госдуме, но работа над ним продолжается.

Закон о майнинге (N237585-8) был внесен в парламент в ноябре 2022 г., он вводит определение "майнинг цифровой валюты", определение майнинг-пулов. Предполагалось, что майнеры смогут продавать добытую цифровую валюту как на зарубежных площадках, так и в РФ - в рамках закона об экспериментальных цифровых режимах. Механизм продажи криптовалюты вызвал замечание со стороны ЦБ, который пояснял, что полученная в результате майнинга цифровая валюта должна продаваться только на иностранных биржах и только нерезидентам, а в случае ее продажи внутри страны необходимо проводить обмен через уполномоченную организацию. Данная организация еще не создана.

Ольга Скоробогатова ЦБ РФ Банк России Госдума
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