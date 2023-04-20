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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

В Думу внесен проект, позволяющий ЦБ начать эксперимент по расчетам в криптовалюте для участников ВЭД

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в парламент поправки в закон об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций, которые позволяют ЦБ создать экспериментальную площадку для использования криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА) в международных расчетах.

Документ № 341257-8 опубликован в электронной базе данных парламента в четверг.

"Программа экспериментального правового режима, положения которой затрагивают вопросы использования цифровых финансовых активов и цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, в качестве средства платежа, утверждается нормативным актом Банка России", - говорится во внесенном законопроекте.

Уточняется, что положения программы ЭПР в сфере цифровых инноваций, которые утвердит ЦБ, могут исключать или изменять действие положений закона об ЭПР, если положения программы такого экспериментального правового режима затрагивают вопросы использования цифровой валюты, цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав.

В начале недели глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что международные расчеты в рамках ЭПР могут быть разрешены не только в криптовалюте, но и с помощью работающих в легальном поле российских цифровых финансовых активов. "Предполагается отработать использование цифровых финансовых активов для международных расчетов", - сообщила Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" в рамках рассмотрения годового отчета ЦБ в Госдуме.

Глава ЦБ уточнила, что речь идет о расчетах в рамках ЭПР, который будет позволять также проводить расчеты для экспортеров в криптовалюте. При этом глава ЦБ подчеркнула, что расчеты в криптовалюте внутри страны не должны использоваться.

"Для внешних расчетов мы предполагаем, что это возможно в виде эксперимента - этот законопроект тоже готовится - в виде экспериментального правового режима, там предполагается создание специальных уполномоченных организаций - то есть майнеры смогут через эту уполномоченную организацию продавать, субъекты ВЭД - использовать для расчетов, хотим посмотреть, как это будет работать", - подчеркнула Набиуллина.

Разработка механизма использования криптовалюты в международных расчетах - поручение премьер-министра РФ, которое он дал в конце 2022 г. Минфину, ЦБ, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ.

Госдума ЦБ РФ
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